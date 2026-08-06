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06 августа 2026, 15:32

К 15 годам тюрьмы за торговлю людьми: в Нацполиции раскрыли детали новых схем вербовки украинцев

06 августа 2026, 15:32
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Фото: Нацполиция
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Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что во время полномасштабной войны преступники все чаще используют уязвимость украинцев для вербовки, а схемы торговли людьми становятся сложнее и маскируются под законные формы помощи или сотрудничества.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии УНИАН, передает RegioNews .

По словам Цуцкирiдзе, война значительно расширила круг людей, которые могут стать мишенью для торговцев людьми.

"Потеря жилья и дохода, вынужденное переселение, зависимость от посторонней помощи - все это становится инструментом вербовки", - отметил он.

В Нацполиции подчеркивают, что современные схемы эксплуатации часто скрывают под внешними законными отношениями.

"Эксплуатацию маскируют под трудоустройство, лечение, брак, усыновление или другие внешние законные отношения, а жертв ищут через соцсети и мессенджеры", - подчеркнул Цуцкиридзе.

По данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 664 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми.

Пострадавшими в этих производствах стали не менее 703 человек, среди которых 80 детей.

В полиции сообщили, что по 579 делам следователи уже завершили досудебное расследование и направили обвинительные материалы в суд.

За преступления, связанные с торговлей людьми, законодательство предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители призывают граждан быть особенно осторожными при поиске работы, лечения или других услуг через Интернет, внимательно проверять предложения и не передавать свои документы посторонним.

Напомним, что в Жмеринке Винницкой области местные жители помешали похищению 7-летнего ребенка. Правоохранители оперативно установили личность нападающего и задержали его.

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