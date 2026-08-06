Во Львовской области столкнулись автомобили: один погибший, двое травмированных
ДТП произошло 5 августа около 21:35 в городе Рудки Самборского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На улице Черновола столкнулись автомобили Volkswagen Passat под управлением 19-летнего жителя Львовского района и Audi А6, за рулем которого находился 20-летний житель того же района.
В результате столкновения 23-летний пассажир Volkswagen Passat погиб на месте. Водители получили травмы, их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, поздно вечером 4 августа на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. На месте погиб водитель, пострадали двое юношей.
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