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15 июня 2026, 09:48

Ночной удар по Николаеву: спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры

15 июня 2026, 09:48
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Фото: ГСЧС
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Ночью в результате вражеской атаки в Николаеве произошел масштабный пожар на одном из объектов критической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

За повышенным номером вызова наа место происшествия прибыли дежурные караулы городских подразделений ГСЧС. К ликвидации последствий также привлекли спецтехнику аварийно-спасательного отряда, в частности водовозку и роботизированный комплекс пожаротушения.

Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

В общей сложности к ликвидации последствий ночной атаки привлекались 10 единиц спецтехники и 41 спасатель, в том числе специалисты химического и пиротехнического направлений.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками типа Shahed. Обошлось без пострадавших.

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Николаев война обстрелы последствия критическая инфраструктура пожар спасатели
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