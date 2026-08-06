Фото: Летичевская поселковая объединенная территориальная община

В Летичеве на Хмельнитчине из-за жары зафиксировали массовый мор рыбы в реке Волк

Об этом сообщила Летичевская поселковая объединенная территориальная община, передает RegioNews .

"Вдоль северного берега реки Вовк зафиксирована массовая гибель карася, а также отдельные экземпляры плотвы и леща. Рыба подверглась гнилостному разложению и непригодна для проведения лабораторных исследований", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в водоеме наблюдается критично низкий уровень воды – до 1 метра. Кроме того, отсутствует перепад воды из-за дамбы и проточности.

По предварительной информации, причинами мора рыбы является недостаток кислорода из-за длительной жары, отсутствия осадков и водотока, а также резкого обмеления водоема.

Образцы воды передали на исследования. Местных жителей призывают избегать купания в реке и рыбалке.

Напомним, что ранее в Одессе фиксировали массовое скопление водорослей у пляжей. Вода приобретала неестественный цвет — от зеленого до грязно-коричневого, а на поверхности образовывался плотный слой водорослевой массы.