В Киеве осудили женщину, взорвавшую авто военного

Фото: Нацполиция

В Киеве судили женщину, устроившую теракт. Она по заказу россиян взорвала военный автомобиль

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в январе этого года возле жилого дома по улице Героев Днепра. 24-летнюю киевлянку через соцсети завербовали спецслужбы РФ. По инструкциям кураторов она изготовила самодельное взрывное устройство. После этого она установила мобильный телефон для дистанционного наблюдения за местом происшествия и заложила взрывчатку под автомобиль военнослужащего Национальной гвардии.

В результате взрыва автомобиль был уничтожен. В частности, получили ранения сам военный и его знакомый.

Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Оболони во время открытия багажника взорвался внедорожник, ранен военнослужащий, следователи квалифицировали произошедшее как теракт.