Фото: ГСЧС

ЧП произошло в Одессе вечером 5 августа на улице Петра Болбочана

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

При движении автомобиль начал проваливаться под землю. Водитель успел самостоятельно выбраться из салона, после чего легковушка полностью оказалась в яме, заполненной водой.

На место прибыли спасатели, которые откачали воду, закрепили автомобиль и с помощью спецтехники вытащили его.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в июне в Одесском районе мужчина заблудился в лабиринтах катакомб – его искали всю ночь.