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15 июня 2026, 07:58

В Харькове в результате повторного удара РФ погибли 5 спасателей

15 июня 2026, 07:58
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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В Харькове во время тушения пожара, возникшего в результате российского обстрела, погибли пятеро спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

Еще по меньшей мере пятеро спасателей получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизнь", – отметил Клименко.

По его словам, трагедия произошла при ликвидации последствий повторного российского удара по городу.

Как известно, ночью 15 июня Россия совершила массированную атаку на Украину, в частности, на Киев. В столице зафиксировано 4 погибших и десятка пострадавших, возникли масштабные пожары в разных районах города, в том числе и на территории Киево-Печерской лавры.

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