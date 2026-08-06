В Днепропетровской области россияне убили трех человек: на месте прилета масштабный пожар

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Россияне нанесли очередной удар по Днепропетровщине. К сожалению, есть жертвы среди населения

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Ганжи, в результате атаки на Вишневскую общину погибли три человека. Также получили ранения трое мужчин. Они госпитализированы. 52-летний пострадавший в тяжелом состоянии.

Также россияне ударили по Павлограду. Там произошел пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что в минувший день российские войска нанесли почти 20 ударов по Днепропетровщине беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под прицелом окупантов оказались три района области.