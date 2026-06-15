Повреждены учебные заведения, больница и дома: последствия ночных ударов по Днепропетровщине
В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты, авиабомбы, беспилотники и артиллерию. Всего зафиксировано около 30 обстрелов в пяти районах области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепре повреждены предприятия, колледж, заведение культуры и объекты инфраструктуры. Из-за обстрела пострадал 64-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
На Никопольщине под обстрелом оказались Никополь, а также Покровская и Красногригорьевская громады. Там повреждены амбулатория, рынок, учебное заведение и многоквартирный дом.
В Синельниковском районе от ударов страдали Васильковская и Петропавловская громады. Повреждены предприятие, учебное заведение, а также многоквартирный и частный дома.
На Криворожье враг ударил по Зеленодольской громаде, где повреждения получило предприятие. Пострадал 46-летний мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
В Павлоградском районе россияне атаковали Троицкую громаду – повреждены частный дом и автомобили.
Напомним, ночью 15 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Киевскую область, выпустив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Разрушения и повреждения зафиксированы в пяти районах области. Пострадали три человека.