Фото: ОВА

В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты, авиабомбы, беспилотники и артиллерию. Всего зафиксировано около 30 обстрелов в пяти районах области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждены предприятия, колледж, заведение культуры и объекты инфраструктуры. Из-за обстрела пострадал 64-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине под обстрелом оказались Никополь, а также Покровская и Красногригорьевская громады. Там повреждены амбулатория, рынок, учебное заведение и многоквартирный дом.

В Синельниковском районе от ударов страдали Васильковская и Петропавловская громады. Повреждены предприятие, учебное заведение, а также многоквартирный и частный дома.

На Криворожье враг ударил по Зеленодольской громаде, где повреждения получило предприятие. Пострадал 46-летний мужчина, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе россияне атаковали Троицкую громаду – повреждены частный дом и автомобили.

Напомним, ночью 15 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Киевскую область, выпустив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Разрушения и повреждения зафиксированы в пяти районах области. Пострадали три человека.