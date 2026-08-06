Кокаин в коробках из-под стирального порошка: участников международного наркотрафика будут судить

Фото: Прокуратура Украины

В суд направили обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в контрабандном ввозе в Украину почти 6 кг кокаина и подготовке его к сбыту

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в июне 2025 года наркотики доставили из Испании, утаив их от таможенного контроля в коробках из-под стирального порошка известного бренда.

После пересечения границы груз доставили в Каменец-Подольский, а затем почтовым отправлением – в Ужгород, где его хранили на арендованном складе.

В январе 2026 года, по версии стражей порядка, наркотики перевезли в Киев, где для их хранения и последующего сбыта арендовали несколько квартир.

В ходе обысков правоохранители изъяли кокаин, метамфетамин и мефедрон. Примерная стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ на черном рынке превышает 1 млн долларов.

Обвиняемым инкриминируют контрабанду наркотических средств и их незаконный сбыт в особо крупных размерах.

Продолжается розыск еще одного возможного соорганизатора схемы, который находится за границей. Также правоохранители проверяют причастность других лиц к международному наркотрафику.

Напомним, украинские и болгарские правоохранители разоблачили международный наркосиндикат. В подпольной лаборатории на территории Болгарии производили альфа-PVP, мефедрон и амфетамин. Затем эти психотропы и прекурсоры переправляли в Украину.