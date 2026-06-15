Фото: Тафийчук

В результате ракетной атаки ночью 15 июня в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты"

Об этом сообщил гендиректор компании Евгений Тафийчук, передает RegioNews.

Этот сортировочный центр был первым в Украине объектом такого уровня, оснащенным самым современным оборудованием в мире от компании Vanderlande.

Гендиректор отметил, что в этот терминал были вложены не только средства, но и воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей в способность украинского бизнеса создавать объекты мирового уровня даже во время войны.

"Сегодня враг разрушил терминал. Но он не способен разрушить самое главное – людей, которые его создали, и ценности, на которых построена наша компания... Мы восстановимся. Мы построим новое. Мы сделаем еще лучше, еще современнее, еще сильнее", – подчеркнул Тафийчук.

Напомним, в ночь на 15 июня враг совершил массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли четыре человека. Число пострадавших возросло до 30.

Ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Также ночью россияне нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко в Киеве.