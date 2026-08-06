В Полтаве псевдоадвокат обманул мать погибшего защитника на 1,75 млн грн

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтаве направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в мошенничестве с одноразовой денежной помощью, назначенной матери погибшего защитника

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, военнослужащий погиб на фронте 26 февраля 2022 года. У него осталась мать, которой, по версии стражей порядка, решил воспользоваться житель Полтавы.

Мужчина якобы выдавал себя за представителя адвокатского объединения и убедил женщину, что она сможет получить государственную выплату только благодаря его "связям". За это он потребовал передать ему половину суммы пособия.

После зачисления средств на банковский счет женщина снимала деньги и передавала обвиняемому. Общая сумма, которой он завладел, составляет 1 млн. 750 тыс. грн.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям. Мужчине инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах – ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Обвинительный акт уже направили в суд. Обвиняемый находится под стражей, продолжается судебное разбирательство.

Напомним, в Кировоградской области будут судить группу, которая обманула семьи пропавших без вести военных. По установленным эпизодам в течение августа 2025 года – января 2026 года потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн гривен.