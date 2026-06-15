Россияне атакуют дронами Запорожский район: повреждена "скорая", ранены два человека
С самого утра 15 июня российские захватчики терроризируют гражданское население Запорожского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В селе Лысогорка вражеский дрон попал в легковой автомобиль. Раненого мужчину соседи отвезли в больницу.
В поселке Кушугум враг атаковал FPV-дроном автомобиль скорой помощи на территории медучреждения. В результате удара ранения получила женщина, медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 749 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району погибли два человека, еще девять получили ранения.
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Россия атаковала киностудию Довженко в Киеве: уничтожены уникальные костюмы
15 июня 2026, 08:48Массированный удар по Киеву: количество пострадавших выросло
15 июня 2026, 08:38В Днепре из-за ночных обстрелов поврежден Дом органной музыки
15 июня 2026, 08:32Угрожал взорвать семью: на Закарпатье задержали мужчину с гранатой
15 июня 2026, 08:22Основной удар пришелся на Киев, Днепр и Харьков: ПВО сбила 50 ракет и 582 беспилотника
15 июня 2026, 08:21Враг ночью атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру в Николаеве
15 июня 2026, 08:09В Харькове в результате повторного удара РФ погибли 5 спасателей
15 июня 2026, 07:58Повреждены учебные заведения, больница и дома: последствия ночных ударов по Днепропетровщине
15 июня 2026, 07:47Ракеты и дроны атаковали пять районов Киевской области: есть разрушения и пострадавшие
15 июня 2026, 07:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США