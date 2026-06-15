Иллюстративное фото: из открытых источников

С самого утра 15 июня российские захватчики терроризируют гражданское население Запорожского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В селе Лысогорка вражеский дрон попал в легковой автомобиль. Раненого мужчину соседи отвезли в больницу.

В поселке Кушугум враг атаковал FPV-дроном автомобиль скорой помощи на территории медучреждения. В результате удара ранения получила женщина, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 749 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району погибли два человека, еще девять получили ранения.