Требовали 80 тысяч за "лояльность": в Сумской области задержали двух высокопоставленных чиновников налоговой

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили двух работников Главного управления ГНС в Сумской области, подозреваемых в требовании 80 тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателя за "лояльность" во время налоговой проверки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, к схеме причастны заместитель начальника управления — начальник отдела плановых и внеплановых проверок налогообложения физических лиц и его заместитель. Следствие считает, что должностные лица пообещали предпринимателю не применять штрафные санкции при проверке, связанной с прекращением деятельности физического лица-предпринимателя.

Передачу средств задокументировали двумя траншами. После получения второй части неправомерной выгоды обоих должностных лиц задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что даже "небольшие" коррупционные суммы являются требованием денег за действия, которые должно выполнять исключительно в соответствии с законом. Такие злоупотребления, по словам правоохранителей, подрывают доверие к налоговой системе и государственным институтам.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Государственное бюро расследований. В настоящее время готовится сообщение о подозрении задержанным, а также ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Операцию проводили прокуратура совместно с Департаментом по предотвращению и выявлению коррупции ГНС Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.