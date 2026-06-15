09:01  15 червня
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
08:48  15 червня
Росія атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено унікальні костюми
08:22  15 червня
Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою
UA | RU
UA | RU
15 червня 2026, 09:51

Масована атака РФ по Україні: щонайменше 9 загиблих, триває ліквідація наслідків

15 червня 2026, 09:51
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Триває ліквідація наслідків масованої російської атаки по території України

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, епіцентром удару став Київ. У столиці внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею близько 6000 квадратних метрів. Наразі роботи тривають на шести локаціях.

До ліквідації наслідків залучено понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських. Також працюють підрозділи оперативного реагування, а масштабні осередки займання гасять із залученням авіації ДСНС.

У Києві, за попередніми даними, загинули чотири людини в Оболонському, Голосіївському та Солом’янському районах. Десятки людей отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

Міністр наголосив, що атака була спрямована не лише проти цивільного населення, а й проти української історії, релігії, мистецтва та освіти.

У столиці пошкоджено академію та дитячий садок, а також зруйновано один із цехів Національної кіностудії імені О. Довженка. Крім того, зафіксовано значні пошкодження культурної інфраструктури.

Окремо Клименко зазначив, що кадри охопленого вогнем Успенського собору Києво-Печерської лаври викликають шок. Станом на 08:35 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на даху храму.

Під час гасіння пожежі в районі головного храму Лаври окупанти завдали повторного удару поблизу Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Також цієї ночі під вогнем опинився Харків. За уточненою інформацією, там загинули п'ятеро людей – четверо рятувальників ДСНС та один фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці попереднього удару, коли ворог завдав повторного прицільного обстрілу.

Клименко наголосив, що ударами по житлових будинках Росія продовжує терор цивільного населення, а знищення культурної та історичної спадщини свідчить про цілеспрямовану спробу зруйнувати українську ідентичність.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Київ обстріли Харків Дніпро атака руйнування цивільні цивільна інфраструктура
Нічний удар по Миколаєву: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті критичної інфраструктури
15 червня 2026, 09:48
Росіяни знищили найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві
15 червня 2026, 09:24
Росіяни атакують дронами Запорізький район: пошкоджена "швидка", поранені дві людини
15 червня 2026, 08:45
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Київ після атаки РФ: кількість загиблих зросла до 5
15 червня 2026, 10:24
У Моршині на Львівщині зіткнулися три автомобілі: травмувалися троє людей
15 червня 2026, 09:56
Нічний удар по Миколаєву: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті критичної інфраструктури
15 червня 2026, 09:48
Через обстріли рух поїздів по всій Україні затримується: деякі рейси – до 4 годин
15 червня 2026, 09:31
Росіяни знищили найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві
15 червня 2026, 09:24
Особливості формування словникового запасу в українській та російській мовах: три гіпотези
15 червня 2026, 09:14
Пошкоджено п'ять об'єктів: Лавра тимчасово закрита після обстрілу
15 червня 2026, 09:08
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
15 червня 2026, 09:01
Росія атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено унікальні костюми
15 червня 2026, 08:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »