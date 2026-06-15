Масована атака РФ по Україні: щонайменше 9 загиблих, триває ліквідація наслідків

Фото: ДСНС Києва

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, епіцентром удару став Київ. У столиці внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею близько 6000 квадратних метрів. Наразі роботи тривають на шести локаціях.

До ліквідації наслідків залучено понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських. Також працюють підрозділи оперативного реагування, а масштабні осередки займання гасять із залученням авіації ДСНС.

У Києві, за попередніми даними, загинули чотири людини в Оболонському, Голосіївському та Солом’янському районах. Десятки людей отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

Міністр наголосив, що атака була спрямована не лише проти цивільного населення, а й проти української історії, релігії, мистецтва та освіти.

У столиці пошкоджено академію та дитячий садок, а також зруйновано один із цехів Національної кіностудії імені О. Довженка. Крім того, зафіксовано значні пошкодження культурної інфраструктури.

Окремо Клименко зазначив, що кадри охопленого вогнем Успенського собору Києво-Печерської лаври викликають шок. Станом на 08:35 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на даху храму.

Під час гасіння пожежі в районі головного храму Лаври окупанти завдали повторного удару поблизу Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Також цієї ночі під вогнем опинився Харків. За уточненою інформацією, там загинули п'ятеро людей – четверо рятувальників ДСНС та один фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці попереднього удару, коли ворог завдав повторного прицільного обстрілу.

Клименко наголосив, що ударами по житлових будинках Росія продовжує терор цивільного населення, а знищення культурної та історичної спадщини свідчить про цілеспрямовану спробу зруйнувати українську ідентичність.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.