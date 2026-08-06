В Украине разоблачили кол-центры, которые "заработали" более 12 миллионов

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Прокуратура разоблачила колл-центр, который выманил у людей более 12 миллионов гривен. В частности, многие пострадавшие - это граждане Чехии.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение февраля-мая 2024 через сеть мошеннических колл-центров злоумышленники выманили у 11 граждан Чехии более 12 миллионов гривен. Оказалось, что организатор схемы – житель Днепра. Он также привлек к работе граждан Чехии и Молдовы. Сначала мошеннический колл-центр действовал на Днепропетровщине, а впоследствии – на Киевщине.

Операторы звонили гражданам Чехии, представлялись банковскими работниками. Затем они сообщали о якобы угрозе несанкционированного доступа к счетам и убеждали перевести средства на подконтрольные реквизиты.

"В ходе досудебного расследования в Украине задержали гражданина Молдовы и трех граждан Чехии, которых в дальнейшем экстрадировали. В отношении граждан Чехии уже вынесены обвинительные приговоры, подтвердившие их участие в мошенническом колл-центре под руководством организатора из Днепра", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.