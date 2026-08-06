Пограничники уничтожили Гиацинт-Б оккупантов

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу бригады "Стальная граница". Наши защитники успешно ударили дронами по российской технике. В частности, уничтожили 152-мм пушку "Гиацинт-Б". Также уничтожили 2 комплекса "Муром", антенну, состав БК, 5 укрытий и вражеский дрон "Молния".

"Минусуем огневые возможности оккупантов", - говорят военные.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове , производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.