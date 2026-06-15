Россия атаковала киностудию Довженко в Киеве: уничтожены уникальные костюмы

Фото: Facebook/Tetyana Berezhna

В Киеве российские войска нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко – одной из старейших киностудий Украины. В результате атаки возник пожар и зафиксированы значительные разрушения

Об инциденте сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная, передает RegioNews.

По ее словам, попадание привело к повреждению костюмного цеха и уничтожению самой большой и старейшей костюмной коллекции Украины. В помещениях хранилось около 100 тысяч костюмов и около 3 миллионов единиц одежды.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

"Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", –подчеркнула Бережная.

Напомним, в ночь на 15 июня враг совершил массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли четыре человека. Известно о 30 пострадавших. Кроме того, ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры.