Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате ночных обстрелов Киева возросло до 30 человек

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 июня враг совершил массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли четыре человека. Ранее сообщалось о 25 пострадавших.

Ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.