Массированный удар по Киеву: количество пострадавших выросло
Число пострадавших в результате ночных обстрелов Киева возросло до 30 человек
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
"Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 15 июня враг совершил массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли четыре человека. Ранее сообщалось о 25 пострадавших.
Ударный беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
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