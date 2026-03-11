09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
11 марта 2026, 09:52

Иллюстративное фото: из открытых источников
Суд признал 27-летнюю жительницу Одесщины виновной в причинении тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну, повлекшему его смерть. Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По словам руководителя Березовской окружной прокуратуры Александра Арсенюка, во время досудебного расследования женщина признавала вину, однако в суде начала утверждать, что ребенок якобы упал с кровати.

"Вина обвиняемой полностью подтверждается рядом доказательств, в том числе результатами следственного эксперимента, данными экспертиз, а также свидетельскими показаниями", – отметил Арсенюк.

Следствие установило, что в апреле 2025 года, находясь дома почти с полуторалетним сыном, женщина, раздраженная плачем ребенка, неоднократно ударила его по лицу и шее и сдавливала голову. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Несмотря на ухудшение состояния ребенка – высокую температуру и признаки тяжелого поражения мозга – мать не обращалась к врачам. Только через два дня мальчика доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

Эксперты обнаружили устаревшие переломы плечевой и локтевой костей, что свидетельствует о предварительных травмах.

Напомним, в Киевской области мужчина пытал двух маленьких детей сожительницы. Медики зафиксировали многочисленные синяки на лице и теле малышей. Фигуранта задержали и объявили ему подозрение. Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

