Фото: полиция

На днях украинские защитники сбили в Винницкой крылатую ракету. Она упала в поле в одном из районов области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

К счастью, боевая часть ракеты не взорвалась. Однако она представляла опасность для людей.

После осмотра территории специалисты изъяли обломки ракеты Х-101 для последующего уничтожения.

Полиция отмечает: при обнаружении обломков ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов запрещено приближаться к ним или касаться их. Необходимо немедленно сообщить о находке на спецлинию 102 или по номеру 101.

Напомним, ранее пиротехники ГСЧС изъяли остатки российской ракеты, обнаруженные в поле в Нежинском районе Черниговской области.