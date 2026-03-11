Пытки 9-летнего мальчика в Киеве: начальнице службы по делам детей сообщили о подозрении

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве начальнице районной Службы по делам детей сообщили о подозрении из-за ненадлежащего реагирования на факты домашнего насилия в отношении 9-летнего мальчика

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, должностница не обеспечила должного реагирования на сообщения о домашнем насилии в отношении 9-летнего мальчика.

Информация об избиении поступила после того, как ребенок на улице обратился к полицейским и рассказал, что мать его бьет. Правоохранители составили на женщину админпротокол, а данные передали в районную службу по делам детей.

Однако в службе не приняли необходимые меры для защиты ребенка. Руководитель не организовала безотлагательную проверку условий проживания и оценки безопасности мальчика. Работники же составили формальный акт о невозможности пообщаться с семьей, поскольку им никто не открыл дверь.

Следствие установило, что в течение следующих девяти месяцев мать систематически издевалась над ребенком: избивала руками, ногами и разными предметами, связывала кабелем от зарядного устройства, заставляла есть очерствевший хлеб, иногда закрывала на ночь в туалете и оставляла без одежды. Кроме того, кухонным ножом она делала порезы на голове мальчика.

О пытках стало известно после того, как в школе заметили травмированную руку ребенка – мать зажимала ее дверью. Педагоги вызвали полицию.

Сейчас мальчик проживает в детском доме семейного типа. По ходатайству прокурора подозреваемая должностница отстранена от должности.

Матери ребенка в январе 2026 сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки) и ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие).

Напомним, на Закарпатье в суд направлено дело в отношении бывшего директора детского дома-интерната, обвиняемого в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками заведения. О преступлениях стало известно после того, как дети рассказали о пережитом воспитателям.