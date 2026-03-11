Россия перебрасывает элитные подразделения из Крыма в Мариуполь – Андрющенко

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение подразделений российской морской пехоты, прибывших с территории захваченного Крыма

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, это первый такой переброс после начала наступательных действий России в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

По его оценкам, действия российского командования могут свидетельствовать об изменении приоритетов на фронте: внимание противника постепенно смещается с Запорожского направления в Донбасс.

"Пытаются до 9 мая принести Путину "подарок". В бой уже бросают даже элитные подразделения", – отметил Андрющенко.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись вблизи Гуляйполя в Запорожье.

Ранее сообщалось, что подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление армии РФ на Запорожье в своей полосе ответственности.