Россия перебрасывает элитные подразделения из Крыма в Мариуполь – Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение подразделений российской морской пехоты, прибывших с территории захваченного Крыма
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.
По его словам, это первый такой переброс после начала наступательных действий России в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.
По его оценкам, действия российского командования могут свидетельствовать об изменении приоритетов на фронте: внимание противника постепенно смещается с Запорожского направления в Донбасс.
"Пытаются до 9 мая принести Путину "подарок". В бой уже бросают даже элитные подразделения", – отметил Андрющенко.
Напомним, по данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись вблизи Гуляйполя в Запорожье.
Ранее сообщалось, что подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление армии РФ на Запорожье в своей полосе ответственности.