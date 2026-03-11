09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
11 марта 2026, 10:47

Россия перебрасывает элитные подразделения из Крыма в Мариуполь – Андрющенко

11 марта 2026, 10:47
Фото: Telegram/Андрющенко Time
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение подразделений российской морской пехоты, прибывших с территории захваченного Крыма

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, это первый такой переброс после начала наступательных действий России в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

По его оценкам, действия российского командования могут свидетельствовать об изменении приоритетов на фронте: внимание противника постепенно смещается с Запорожского направления в Донбасс.

"Пытаются до 9 мая принести Путину "подарок". В бой уже бросают даже элитные подразделения", – отметил Андрющенко.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись вблизи Гуляйполя в Запорожье.

Ранее сообщалось, что подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление армии РФ на Запорожье в своей полосе ответственности.

Крым Донецкая область Мариуполь Запорожская область Гуляйполе российская армия
09 марта 2026
07 августа 2025
