09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
11 марта 2026, 12:31

Спецоперация НАБУ в Ужгороде: у границы задержали зернотрейдера Дмитрия Коваленко

11 марта 2026, 12:31
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Виталий Глагола
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 11 марта, в Ужгороде детективы НАБУ провели спецоперацию, во время которой был задержан известный зернотрейдер Дмитрий Коваленко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По информации источников в правоохранительных кругах, бизнесмена "приняли" почти сразу после того, как он пересек границу Украины.

Задержание произошло около ресторана "Киликия", примерно в 2 км от пункта пропуска "Ужгород".

При задержании Коваленко передвигался на черном Range Rover с польской регистрацией SK 695XS.

По данным источников, Коваленко имеет бизнес-связи на Закарпатье и связан с экс-председателем Мукачевской РГА Сергеем Гайдаем, ранее возглавлявшим Луганскую областную военную администрацию.

По предварительным данным, внимание детективов могли привлечь бизнес-проекты Коваленко на Закарпатье, в частности, земельная история под индустриальный парк в Сваляве. Речь идет о более чем 10 гектарах земли в промышленной зоне, которые компания, связанная с бизнесменом, получила в аренду на 35 лет. Управляющей компанией выступает принадлежащее Коваленко ООО "ВДЛ". Первым проектом индустриального парка стало предприятие Energy Glass Technologies, планирующее производство стекла и оконных конструкций.

Что известно о зернотрейдере

Сам Дмитрий Коваленко известен как крупный игрок аграрного рынка Украины. Он создал группу "Гранова", в которую входят компании "Грейн Терминал", "Оверфуд" и "Аграрная элеваторная компания".

В 2024 году группа задекларировала более 11 млрд грн дохода, став одним из самых заметных игроков аграрного рынка.

В то же время, ранее появлялась информация, что свой стартовый капитал бизнесмен мог заработать на торговле российским углем через швейцарскую компанию Adelon AG.

По данным журналистских расследований, в 2021-2022 годах компания закупила российские угли более чем на $100 млн, часть контрактов заключалась уже после начала полномасштабной войны.

НАБУ официально не комментирует спецоперацию в Ужгороде.

Напомним, антикоррупционные органы направили в суд обвинительный акт против двух бывших чиновников "Укрзализныци" и еще двух лиц, разоблаченных на хищении средств при закупке трансформаторов. Из-за этой схемы в 2022–2024 годах "Укрзализныця" понесла убытки почти на 95 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ Ужгород задержание Закарпатье спецоперация Дмитрий Коваленко зернотрейдер
Хищение средств на жилье для военных в Киеве: судить должностного лица ВСУ
09 марта 2026, 18:55
Экс-чиновников Укрзализныци будут судить за коррупцию на закупке трансформаторов во время войны
09 марта 2026, 15:50
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Помогал избежать призыва: в Полтавской области начальник ТЦК бронировал мужчин "на бумаге"
11 марта 2026, 12:14
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
11 марта 2026, 11:58
Пытки 9-летнего мальчика в Киеве: начальнице службы по делам детей сообщили о подозрении
11 марта 2026, 11:45
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: обвинительный акт передан в суд
11 марта 2026, 11:28
В поле на Виннитчине обнаружили обломки российской ракеты Х-101
11 марта 2026, 11:17
Последствия утреннего удара по пищевому предприятию в Харькове: количество пострадавших выросло
11 марта 2026, 10:57
Россия перебрасывает элитные подразделения из Крыма в Мариуполь – Андрющенко
11 марта 2026, 10:47
Удар по предприятию в Полтавской области 8 марта: спасатели ликвидировали все пожары
11 марта 2026, 10:29
На Закарпатье трое мужчин задержаны за нападение на военных ТЦК и СП
11 марта 2026, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Павел Казарин
Все блоги »