Спецоперация НАБУ в Ужгороде: у границы задержали зернотрейдера Дмитрия Коваленко

Фото: Facebook/Виталий Глагола

Сегодня, 11 марта, в Ужгороде детективы НАБУ провели спецоперацию, во время которой был задержан известный зернотрейдер Дмитрий Коваленко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По информации источников в правоохранительных кругах, бизнесмена "приняли" почти сразу после того, как он пересек границу Украины.

Задержание произошло около ресторана "Киликия", примерно в 2 км от пункта пропуска "Ужгород".

При задержании Коваленко передвигался на черном Range Rover с польской регистрацией SK 695XS.

По данным источников, Коваленко имеет бизнес-связи на Закарпатье и связан с экс-председателем Мукачевской РГА Сергеем Гайдаем, ранее возглавлявшим Луганскую областную военную администрацию.

По предварительным данным, внимание детективов могли привлечь бизнес-проекты Коваленко на Закарпатье, в частности, земельная история под индустриальный парк в Сваляве. Речь идет о более чем 10 гектарах земли в промышленной зоне, которые компания, связанная с бизнесменом, получила в аренду на 35 лет. Управляющей компанией выступает принадлежащее Коваленко ООО "ВДЛ". Первым проектом индустриального парка стало предприятие Energy Glass Technologies, планирующее производство стекла и оконных конструкций.

Что известно о зернотрейдере

Сам Дмитрий Коваленко известен как крупный игрок аграрного рынка Украины. Он создал группу "Гранова", в которую входят компании "Грейн Терминал", "Оверфуд" и "Аграрная элеваторная компания".

В 2024 году группа задекларировала более 11 млрд грн дохода, став одним из самых заметных игроков аграрного рынка.

В то же время, ранее появлялась информация, что свой стартовый капитал бизнесмен мог заработать на торговле российским углем через швейцарскую компанию Adelon AG.

По данным журналистских расследований, в 2021-2022 годах компания закупила российские угли более чем на $100 млн, часть контрактов заключалась уже после начала полномасштабной войны.

НАБУ официально не комментирует спецоперацию в Ужгороде.

