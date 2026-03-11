08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
UA | RU
UA | RU
11 марта 2026, 08:23

Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика

11 марта 2026, 08:23
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители эвакуировали шестилетнего мальчика из села Приколотное Ольховатской общины Купянского района. Ребенок имеет тяжелые заболевания и инвалидность и нуждается в специализированной медицинской помощи

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что еще 14 декабря прошлого года мальчик уже эвакуирован из населенного пункта, где из-за сложной ситуации безопасности была объявлена принудительная эвакуация. Тогда семью увезли сотрудники полиции. Однако впоследствии семья самостоятельно вернулась в село, воспользовавшись опасными полевыми дорогами.

9 февраля 2026 правоохранители установили факт возвращения семьи в Приколотное и начали подготовку к повторной эвакуации. Уже 10 марта правоохранители, рискуя своей жизнью, провели операцию по эвакуации ребенка.

После вывоза из опасной зоны мальчика направили в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Там медики проведут необходимое обследование и окажут ребенку соответствующую медицинскую помощь.

Решается вопрос о привлечении матери ребенка к ответственности.

Полиция еще раз призывает граждан ответственно относиться к вопросам эвакуации, особенно когда речь идет о детях и людях с тяжелыми заболеваниями. Пребывание в прифронтовых населенных пунктах представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья, поэтому правоохранители настоятельно просят родителей не подвергать детей опасности и своевременно соглашаться на эвакуацию в более безопасные регионы.

Напомним, в Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска \, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом.

Как известно, в 40 населённых пунктах Харьковщины объявили принудительную эвакуацию. Речь идет о Купянском районе, где держат активные боевые действия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война ребенок ребенок с инвалидностью мальчик эвакуация полиция
Враг ударил по гражданским предприятиям Сумщины: погиб 27-летний мужчина
10 марта 2026, 19:34
Славянск после удара: 20 раненых, среди них 2 несовершеннолетних
10 марта 2026, 16:29
На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
10 марта 2026, 09:27
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Донетчина под атаками РФ: погибли 4 человека, 21 ранен
11 марта 2026, 09:03
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
11 марта 2026, 08:55
Силы ПВО обезвредили 90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
11 марта 2026, 08:42
Покушение на убийство двух юношей: на Днепропетровщине будут судить 34-летнего мужчину
11 марта 2026, 08:39
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области: повреждена инфраструктура, есть жертвы
11 марта 2026, 08:37
Россияне атаковали беспилотником жилой сектор Харькова: возникли пожары
11 марта 2026, 08:15
В Херсонской области из-за российских ударов один человек погиб, 12 – ранены
11 марта 2026, 07:58
Переговоры Украины, США и РФ: Зеленский рассказал, когда и где состоится встреча
11 марта 2026, 07:55
Потери России на 11 марта: Генштаб обновил данные
11 марта 2026, 07:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Павел Казарин
Все блоги »