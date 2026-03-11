Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика

Фото: Национальная полиция

Правоохранители эвакуировали шестилетнего мальчика из села Приколотное Ольховатской общины Купянского района. Ребенок имеет тяжелые заболевания и инвалидность и нуждается в специализированной медицинской помощи

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что еще 14 декабря прошлого года мальчик уже эвакуирован из населенного пункта, где из-за сложной ситуации безопасности была объявлена принудительная эвакуация. Тогда семью увезли сотрудники полиции. Однако впоследствии семья самостоятельно вернулась в село, воспользовавшись опасными полевыми дорогами.

9 февраля 2026 правоохранители установили факт возвращения семьи в Приколотное и начали подготовку к повторной эвакуации. Уже 10 марта правоохранители, рискуя своей жизнью, провели операцию по эвакуации ребенка.

После вывоза из опасной зоны мальчика направили в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Там медики проведут необходимое обследование и окажут ребенку соответствующую медицинскую помощь.

Решается вопрос о привлечении матери ребенка к ответственности.

Полиция еще раз призывает граждан ответственно относиться к вопросам эвакуации, особенно когда речь идет о детях и людях с тяжелыми заболеваниями. Пребывание в прифронтовых населенных пунктах представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья, поэтому правоохранители настоятельно просят родителей не подвергать детей опасности и своевременно соглашаться на эвакуацию в более безопасные регионы.

Напомним, в Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска \, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом.

Как известно, в 40 населённых пунктах Харьковщины объявили принудительную эвакуацию. Речь идет о Купянском районе, где держат активные боевые действия.