21:08  10 марта
Тепло усиливается: завтра в Украине будет еще теплее
20:42  10 марта
В Черкассах разоблачили "криминальную группировку", которая требовала деньги у арестантов
17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
10 марта 2026, 20:36

20-километровая буферная зона – это то, что Россия методично делает уже несколько лет

10 марта 2026, 20:36
Раньше и другими словами это называлось «санитарная зона»
Раньше и другими словами это называлось «санитарная зона»
иллюстративное фото: из открытых источников
Серая зона. Изуродованная и безлюдная, заминированная и разрушенная в старьях, непригодная к жизни. Вот во что Россия превращает харьковское и сумское пограничье.

Санитарной зоной для России все эти годы были квази-республики днр/лнр. Пока наши мечтатели верзли чепуху о когда-то возвращении этих анклавов, кремль весьма успешно превратил эту черную дыру в санитарную, траншейированную и вооруженную зону между собой и Украиной, через которую до суверенных границ России уже не прорваться.

Та же участь куется для пограничной полосы Сумщины, затем и Харьковщины. На сколько смогут зайти вглубь (а где минные поля, непроходимые фортификации, рвы с аллигаторами?) – эта зона и станет серой, чтобы ею удалить расположение ВСУ и избежать прямой границы лицом к лицу.

Путин даже не скрывает, что идущий за этим планом и помесячным ползучим захватом потихоньку создает задел для будущей санитарной зоны, которая буфером ("зоной безопасности" в путинской терминологии) будет разделять государственную границу Мордора и Цивилизации.

Что самое удивительное, члены кружка "не отдадим ни аршина земле" в упор не видят, что эта буферная зона уже, по сути, сформирована на нашей территории за ее счет.

Украина РФ война территория буферная зона
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
07 августа 2025
