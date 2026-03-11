Во Львовской области судили пограничника, который "пошел домой" на четвертый день мобилизации

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Первый случай, когда военный самовольно покинул место службы, произошел четвертый день после его мобилизации. Он отсутствовал на службе более пяти месяцев - с 9 сентября 2024 года по 20 февраля 2025 года.

Второй случай произошел уже в 2025 году после его отпуска. Военный не вернулся в пункт временной дислокации подразделений пограничной комендатуры быстрого реагирования. Его не было на месте службы с 24 июня по 29 декабря 2025 года. Затем он добровольно вернулся.

На суде военный признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы

Напомним, ГБР разоблачило и прекратило на Киевщине деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева. К сделке были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.