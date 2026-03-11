13:56  11 марта
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11:58  11 марта
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 12:40

Во Львовской области судили пограничника, который "пошел домой" на четвертый день мобилизации

11 марта 2026, 12:40
Фото: из открытых источников
Лычаковский районный суд Львова признал виновным военнослужащего Государственной пограничной службы в самовольном уходе с места службы. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Первый случай, когда военный самовольно покинул место службы, произошел четвертый день после его мобилизации. Он отсутствовал на службе более пяти месяцев - с 9 сентября 2024 года по 20 февраля 2025 года.

Второй случай произошел уже в 2025 году после его отпуска. Военный не вернулся в пункт временной дислокации подразделений пограничной комендатуры быстрого реагирования. Его не было на месте службы с 24 июня по 29 декабря 2025 года. Затем он добровольно вернулся.

На суде военный признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы

Напомним, ГБР разоблачило и прекратило на Киевщине деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева. К сделке были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
