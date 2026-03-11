Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили в столице незаконно купившего военнослужащего, хранившего и продавшего боевое огнестрельное оружие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Военный одного из подразделений Нацгвардии Украины приобрел на востоке страны два автомата Калашникова калибра 5,45 мм – АК-74 и АК-74М. Оружие он перевез в Киев и хранил на дому без предусмотренного законом разрешения.

Впоследствии мужчина решил продать оружие. Он договорился о встрече со знакомым гражданским и передал ему два автомата за 55 тысяч гривен.

Военному объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения). Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происхождения автоматов и другие факты незаконного оборота оружия.

Напомним, ранее в Украине задержали восемь дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов.