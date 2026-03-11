Фото: прокуратура

Вражеский БпЛА ударил по гражданскому пищевому предприятию в Шевченковском районе Харькова

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Россияне атаковали предприятие, предварительно, беспилотником типа "Герань-2".

В результате атаки два человека погибли. Еще семь получили ранения разной степени тяжести, их госпитализировали. Это женщины 47, 50, 60 лет и мужчины 49, 39, 33, 36 лет. Все пострадавшие – работники этого предприятия.

На месте удара вспыхнул пожар площадью около 50 квадратных метров. Подразделения ГСЧС продолжают устранять последствия атаки.

Также на месте работают правоохранители и дежурят бригады экстренной помощи.

Информация еще обновляется.

Напомним, ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате атаки на предприятие в Шевченковском районе Харькова.