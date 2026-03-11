09:52  11 марта
11 марта 2026, 12:14

Помогал избежать призыва: в Полтавской области начальник ТЦК бронировал мужчин "на бумаге"

11 марта 2026, 12:14
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили начальника одного из ТЦК и СП Полтавской области, который помог военнообязанным избежать призыва

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник действовал в сговоре с руководителями частных предприятий. Последние обратились к нему с просьбой помочь их работникам "обойти" определенный порядок мобилизации. Мужчин признали пригодными к военной службе и вручили им повестки, однако в ТЦК они не явились.

Чтобы скрыть факт уклонения от призыва, чиновник обеспечил внесение в служебные документы сведений о якобы бронировании этих работников, хотя законных оснований для этого не было.

Таким образом, двое мужчин фактически избежали мобилизации.

Фигурантам инкриминируют:

  • начальнику ТЦК и СП – пособничество в уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
  • руководителям предприятий – организацию уклонения от мобилизации (ч. 3 ст. 27, ст. 336 УК Украины);
  • двум работникам – уклонение от призыва при мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают возможную причастность других лиц к организации схемы.

Напомним, в Киеве разоблачили схему массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверение силовых структур Украины, в том числе "удостоверение Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации.

