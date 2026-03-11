В Запорожье женщина с ножом напала на пенсионера в его день рождения

Фото: Национальная полиция

В Запорожье во время праздничного застолья произошла резня. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, у 65-летнего именинника произошла ссора с 45-летней гостьей. В ходе конфликта он ударил ее по лицу. Тогда женщина взяла нож и ударила пенсионера в грудь. Когда она увидела кровь, вызвала медиков. Пострадавшему была оказана медицинская помощь и госпитализирована.

Женщина получила подозрение в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. В настоящее время она находится под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области трое мужчин жестоко расправились со знакомым прямо на кладбище – жертва получила 11 шаровых ранений.