В Запорожье женщина с ножом напала на пенсионера в его день рождения
В Запорожье во время праздничного застолья произошла резня. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, у 65-летнего именинника произошла ссора с 45-летней гостьей. В ходе конфликта он ударил ее по лицу. Тогда женщина взяла нож и ударила пенсионера в грудь. Когда она увидела кровь, вызвала медиков. Пострадавшему была оказана медицинская помощь и госпитализирована.
Женщина получила подозрение в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. В настоящее время она находится под стражей.
Напомним, ранее в Киевской области трое мужчин жестоко расправились со знакомым прямо на кладбище – жертва получила 11 шаровых ранений.
Покушение на убийство двух юношей: на Днепропетровщине будут судить 34-летнего мужчинуВсе новости »
11 марта 2026, 08:39В Ровенской области пьяный мужчина убил соседку
10 марта 2026, 10:00На Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
09 марта 2026, 18:35
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25В Днепре нашли детей бросающих камни в окна людям
11 марта 2026, 15:10В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на маршрутку: 20 пострадавших
11 марта 2026, 14:58Ударили по голове и украли деньги: в Киеве возле метро на мужчину напали и ограбили
11 марта 2026, 14:45Венгерская делегация едет в Украину проверять "Дружбу"
11 марта 2026, 14:40На Донетчине задержали экс-начальника стратегического предприятия, корректировавшего обстрелы россиян
11 марта 2026, 14:26В Киеве мужчина ударил знакомого ножом из-за ревности к жене
11 марта 2026, 14:15На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
11 марта 2026, 13:56Двойное убийство на глазах у детей: житель Ровенщины предстанет перед судом
11 марта 2026, 13:45Скандал с фортификациями: НАБУ получило доступ к счетам Пронина и его заместителя
11 марта 2026, 13:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе