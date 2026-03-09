12:50  09 марта
09 марта 2026, 15:05

YouTube удалил расследование о деятельности Андрея Ермака после увольнения с ОП

09 марта 2026, 15:05
Фото: Офис президента Украины
С YouTube удалено видео с расследованием о деятельности Андрея Ермака. Журналисты называют это актом цензуры

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

YouTube удалил расследование журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача "Крестный отец "на расстоянии" из-за жалобы. По словам главной редактора издания Севгиль Мусаевой, это акт цензуры.

"В материале не содержится никакой информации, составляющей тайну частной жизни. Все зафиксированные лица являются бывшими или действующими государственными деятелями, то есть публичными фигурами, деятельность которых представляет непосредственный общественный интерес", - отметила Мусаева.

Она добавила, что в демократическом обществе журналисты имеют право информировать граждан о действиях должностных лиц. Поэтому журналисты ожидают, что платформа пересмотрит решение и возобновит доступ к видео.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

