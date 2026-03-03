Ермак возглавил новый комитет НААУ по защите пострадавших от войны

Фото: Офис Президента

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак получил новую должность. Он возглавил комитет НААУ по защите пострадавших от войны, компенсаций и правового обеспечения восстановления Украины

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ассоциации, передает RegioNews.

Этот и еще три новых комитета будут работать на постоянной основе. Решение об их создании приняла глава НААУ Лидия Изовитова.

"Шевчук – спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины, а Ермак – глава комитета. А во главе все та же экс-соратница Медведчука Изовитова. Это все, что нужно знать о текущем состоянии адвокатуры Украины", – отметила председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.

Деятельность членов комитета, в том числе председателей, осуществляют на общественных началах.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента не из-за Миндичгейта.

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

