Хищение средств на жилье для военных в Киеве: судить должностного лица ВСУ

В НАБУ раскрыли схему коррупции на жилье для военных. Чиновника ВСУ обвиняют в пособничестве в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Руководитель одного из Центральных территориальных управлений Минобороны предложил застройщику обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Киеве. Речь идет о жилье в Святошинском районе столицы.

Для того чтобы реализовать план, чиновник привлек еще двух соучастников. В частности, еще одного должностного лица ВСУ. При этом свои услуги он оценил в 1,3 миллиона долларов. В июне прошлого года пособников разоблачили после предоставления застройщиком первого транша в размере 100 тысяч долларов.

"Один из них уже предстал перед судом, получил обвинительный приговор и наказание в виде реального лишения свободы. Бывший руководитель Центрального управления Минобороны находится под стражей в статусе обвиняемого", - сообщили в НАБУ.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.