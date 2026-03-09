18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 18:55

Хищение средств на жилье для военных в Киеве: судить должностного лица ВСУ

09 марта 2026, 18:55
Иллюстративное фото
В НАБУ раскрыли схему коррупции на жилье для военных. Чиновника ВСУ обвиняют в пособничестве в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Руководитель одного из Центральных территориальных управлений Минобороны предложил застройщику обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Киеве. Речь идет о жилье в Святошинском районе столицы.

Для того чтобы реализовать план, чиновник привлек еще двух соучастников. В частности, еще одного должностного лица ВСУ. При этом свои услуги он оценил в 1,3 миллиона долларов. В июне прошлого года пособников разоблачили после предоставления застройщиком первого транша в размере 100 тысяч долларов.

"Один из них уже предстал перед судом, получил обвинительный приговор и наказание в виде реального лишения свободы. Бывший руководитель Центрального управления Минобороны находится под стражей в статусе обвиняемого", - сообщили в НАБУ.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

09 марта 2026
07 августа 2025
