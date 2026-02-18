13:39  18 февраля
17-летняя харьковчанка готовила серию взрывов в многолюдных местах
18 февраля
Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен
18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
18 февраля 2026, 13:51

СМИ: Залужный рассказал об обыске СБУ в своем кабинете

18 февраля 2026, 13:51
Иллюстративное фото: РБК-Украина
Посол Украины в Великобритании и экс-главом ВСУ Валерий Залужный заявил, что "десятки" работников Служба безопасности Украины приходили к нему с обысками

Об этом он рассказал в интервью Associated Press, передает RegioNews.

По его словам, однажды вечером в середине сентября 2022 года он вышел из после напряженного совещания у президента Владимир Зеленский и вернулся в свой кабинет в Киеве. Через несколько часов туда пришли сотрудники СБУ для обыска. В то время в кабинете находилось более десятка британских офицеров.

Залужный сообщил, что во время рейда позвонил тогда еще главе Офиса Президента Андрею Ермаку, предупредив, что готов вызвать военных, чтобы остановить обыск и защитить командный центр.

"Я сказал Ермаку, что отбью это нападение, потому что знаю, как воевать", – добавил Залужный.

Также он позвонил тогдашнему руководителю СБУ Василий Малюк, чтобы узнать о рейде. Малыш заявил, что ничего не знает и пообещал расследовать ситуацию.

Позже Залужный узнал, что Служба безопасности за несколько дней до этого обращалась в окружной суд Киева с просьбой получить ордер на обыск по тому же адресу. Все вроде бы для проверки стриптиз-клуба, который контролирует преступная организация. Однако клуб был закрыт на этом месте еще до полномасштабного вторжения РФ. Залужный считает, что ордер на обыск был только поводом.

Напомним, в январе 2026 года Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным и поблагодарил его за работу в команде Украины. Также обсудили дипломатические задания.

Кто возглавит Украину после войны: фавориты политической сцены и фактор Залужного

18 февраля 2026
