18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 19:25

В Украине впервые подтвердили брак между двумя мужчинами

09 марта 2026, 19:25
иллюстративное фото: из открытых источников
Верховный Суд оставил не отменившее решение Деснянского суда Киева, которым впервые в истории Украины был подтвержден факт брачных отношений между двумя мужчинами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на общественную организацию "Инсайт".

Отмечается, что Верховный Суд отклонил кассационную жалобу общественного движения Все вместе. В жалобе было упомянуто о "недопущении легализации в Украине однополых браков и партнерств".

В Верховном Суде заявили, что обжаловать решение не может сторона, не участвовавшая в деле и на чьи права и обязанности оно не влияет. Следовательно, Верховный Суд оставил действующую позицию низшей инстанции, которая установила факт совместного проживания одной семьей – то есть наличие фактических брачных отношений.

Напомним, летом 2025 года Деснянский райсуд Киева установил наличие фактических брачных отношений между первым секретарем посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд поддержал право на брак однополой пары. Это произошло осенью 2025 года.

09 марта 2026
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
09 марта 2026, 20:43
В Одессе военного ТЦК наказали за выключенную камеру
09 марта 2026, 20:15
В Укрэнерго предупредили об отключении света 11 марта
09 марта 2026, 20:12
Кличко не смог собрать депутатов, чтобы утвердить план энергостойкости столицы
09 марта 2026, 19:43
Взгляд Шевченко на российскую империю актуален и сегодня
09 марта 2026, 19:09
Хищение средств на жилье для военных в Киеве: судить должностного лица ВСУ
09 марта 2026, 18:55
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
09 марта 2026, 18:35
В Украину идет потепление до +17
09 марта 2026, 18:03
В Днепре отправили за решетку женщину, которая готовила теракт
09 марта 2026, 17:35
