YouTube видалив розслідування про діяльність Андрія Єрмака після звільнення з ОП

Фото: Офіс президента України

З YouTube видалено відео з розслідуванням про діяльність Андрія Єрмака. Журналісти називають це актом цензури

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

YouTube видалив розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача "Хрещений батько "на віддаленці" через скаргу. За словами головної редакторки видання Севгіль Мусаєвої, це є актом цензури.

"У матеріалі не міститься жодної інформації, яка становить таємницю приватного життя. Усі зафіксовані особи є колишніми або чинними державними діячами, тобто публічними фігурами, діяльність яких становить безпосередній суспільний інтерес", - зазначила Мусаєва.

Вона додала, що в демократичному суспільстві журналісти мають право інформувати громадян про дії посадових осіб. Тому журналісти очікують, що платформа перегляне рішення та відновить доступ до відео.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.