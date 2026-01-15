21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
15 января 2026, 23:40

Украина расширяет экспорт халяльной продукции: в каких странах будет украинский продукт

15 января 2026, 23:40
Иллюстративное фото
Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает над расширением аккредитаций в сфере халяль-сертификации. Стало известно, какие планы на экспорт украинской продукции

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Во многих странах для продажи пищевых продуктов требуется сертификат халяль. Такой документ является подтверждением того, что продукция отвечает требованиям и традициям требующих его стран. Получить его можно либо в уполномоченном государственном органе соответствующей страны, либо через аккредитованные органы сертификации халяль в других государствах.

"Украинские производители уже имеют возможность проходить халяль-сертификацию для экспорта в ряд стран, где действуют нормы шариата. В то же время мы не останавливаемся на достигнутом и способствуем расширению географии экспорта, а также получению или расширению аккредитаций в сфере халяль-сертификации, в частности для таких рынков как Сингапур, Индонез" рассказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Напомним, ранее рассказывалось, что Украина за год произвела более 10 миллиардов яиц.

