Украина расширяет экспорт халяльной продукции: в каких странах будет украинский продукт

Иллюстративное фото

Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает над расширением аккредитаций в сфере халяль-сертификации. Стало известно, какие планы на экспорт украинской продукции

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Во многих странах для продажи пищевых продуктов требуется сертификат халяль. Такой документ является подтверждением того, что продукция отвечает требованиям и традициям требующих его стран. Получить его можно либо в уполномоченном государственном органе соответствующей страны, либо через аккредитованные органы сертификации халяль в других государствах.

"Украинские производители уже имеют возможность проходить халяль-сертификацию для экспорта в ряд стран, где действуют нормы шариата. В то же время мы не останавливаемся на достигнутом и способствуем расширению географии экспорта, а также получению или расширению аккредитаций в сфере халяль-сертификации, в частности для таких рынков как Сингапур, Индонез" рассказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

