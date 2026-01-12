Нацбанк снова обновил курс доллара

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НБУ.

Да, новый максимум на 13 января – 43,26 гривен за 1 доллар США.

Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах в банках также продолжает рост, к 17:30 он поднялся до 43,53 гривен. Это значение на 12 копеек выше стоимости валюты предыдущего дня.

Эксперты отмечают, что к концу января валюта стабилизируется.

Как сообщалось, финансовый рынок показывает заметные колебания, а Нацбанк фиксирует очередной рост стоимости иностранных валют. В то же время, НБУ продолжает удерживать контроль за ситуацией, корректируя параметры валютной политики в соответствии с экономическими условиями.