Нацбанк снова обновил курс доллара
Национальный банк Украины продолжает поднимать официальный курс американского доллара к рекордным значениям
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НБУ.
Да, новый максимум на 13 января – 43,26 гривен за 1 доллар США.
Средний курс продажи доллара в обменниках и кассах в банках также продолжает рост, к 17:30 он поднялся до 43,53 гривен. Это значение на 12 копеек выше стоимости валюты предыдущего дня.
Эксперты отмечают, что к концу января валюта стабилизируется.
Как сообщалось, финансовый рынок показывает заметные колебания, а Нацбанк фиксирует очередной рост стоимости иностранных валют. В то же время, НБУ продолжает удерживать контроль за ситуацией, корректируя параметры валютной политики в соответствии с экономическими условиями.
