На Сумщине в результате вражеских атак погиб один человек, еще 11 ранены

Фото: полиция

В течение суток российские войска массированно обстреливали Сумскую область. Десятки населенных пунктов оказались под огнем авиабомб, артиллерии, минометов и ударных дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Атака пришлась на Сумской Шосткинский и Ахтырский районы области.

В Белопольской громаде Сумского района в результате атак погиб 35-летний мужчина, еще 11 человек получили ранения. В громаде были повреждены 19 жилых домов, многоэтажки, учебные заведения, объекты критической инфраструктуры, автомобили и сети жизнеобеспечения.

В Николаевской и Сумской громадах полиция зафиксировала повреждение гражданской инфраструктуры, в том числе транспортного средства, а также одного частного жилого дома.

В Шосткинском районе враг совершил обстрелы пяти населенных пунктов, в результате чего повреждены транспортные средства и частные домовладения.

В Ахтырском районе во вражеский удар попала Тростянецкая громада, где был поврежден один автомобиль.

На местах попаданий работают следователи, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и документируют военные преступления РФ.

Напомним, в ночь на 16 января враг атаковал Украину 76 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, Италмасами и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 53 российских беспилотника.