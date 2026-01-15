21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 23:40

Україна розширює експорт халяльної продукції: в яких країнах буде українських продукт

15 січня 2026, 23:40
Ілюстративне фото
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює над розширенням акредитацій у сфері халяль-сертифікації. Стало відомо, які плани на експорт української продукції

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У багатьох країнах для продажу харчових продуктів потрібен сертифікат халяль. Такий документ є підтвердженням того, що продукція відповідає вимогам і традиціям країн, які його вимагають. Отримати його можна або в уповноваженому державному органі відповідної країни, або через акредитовані органи сертифікації халяль в інших державах.

"Українські виробники вже мають можливість проходити халяль-сертифікацію для експорту до низки країн, де діють норми шаріату. Водночас ми не зупиняємося на досягнутому та сприяємо розширенню географії експорту, а також отриманню чи розширенню акредитацій у сфері халяль-сертифікації, зокрема для таких ринків як Сінгапур, Індонезія, Соціалістична Республіка В’єтнам та інших", - розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Нагадаємо, раніше розповідалось, що Україна за рік виробила понад 10 мільярдів яєць.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
