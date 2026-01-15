Україна розширює експорт халяльної продукції: в яких країнах буде українських продукт

Ілюстративне фото

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює над розширенням акредитацій у сфері халяль-сертифікації. Стало відомо, які плани на експорт української продукції

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У багатьох країнах для продажу харчових продуктів потрібен сертифікат халяль. Такий документ є підтвердженням того, що продукція відповідає вимогам і традиціям країн, які його вимагають. Отримати його можна або в уповноваженому державному органі відповідної країни, або через акредитовані органи сертифікації халяль в інших державах.

"Українські виробники вже мають можливість проходити халяль-сертифікацію для експорту до низки країн, де діють норми шаріату. Водночас ми не зупиняємося на досягнутому та сприяємо розширенню географії експорту, а також отриманню чи розширенню акредитацій у сфері халяль-сертифікації, зокрема для таких ринків як Сінгапур, Індонезія, Соціалістична Республіка В’єтнам та інших", - розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Нагадаємо, раніше розповідалось, що Україна за рік виробила понад 10 мільярдів яєць.