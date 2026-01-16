Более 50 машин расчищают дороги Запорожской области после снегопада – все пути проездные
Дорожные службы Запорожской области активно расчищают дороги после снегопада
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, более 50-ти единиц спецтехники работают на трассах региона.
Работы начались еще вечером, когда пошел снег, и продолжаются непрерывно. Специалисты расчищают и посыпают дорогу.
По последней информации, все дороги области остаются проездными.
Как известно, в начале января снегопады были зафиксированы в западных регионах. В частности, в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях. Там объявляли и уровень опасности.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине сохранится морозная погода.
