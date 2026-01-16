Более 50 машин расчищают дороги Запорожской области после снегопада – все пути проездные

Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, более 50-ти единиц спецтехники работают на трассах региона.

Работы начались еще вечером, когда пошел снег, и продолжаются непрерывно. Специалисты расчищают и посыпают дорогу.

По последней информации, все дороги области остаются проездными.

Как известно, в начале января снегопады были зафиксированы в западных регионах. В частности, в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях. Там объявляли и уровень опасности.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине сохранится морозная погода.