Россияне врывались в их дома: из оккупированной части Херсонщины спасли еще группу детей

Иллюстративное фото

С оккупации удалось вернуть еще группу детей. Они пережили страх и стресс

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, это две девочки и один мальчик. Девушки переживали страх всякий раз, когда российские военные врывались в их дом и проводили обыски. Однажды могла произойти трагедия: на блокпосте вооруженный оккупант положил в багажник их авто гранату. Таким образом, россияне охотились и демонстрировали пренебрежение к местным жителям.

"К счастью, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации Save Ukraine, дети со своими семьями уже находятся в безопасности и получают необходимую помощь", - пишет председатель ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.