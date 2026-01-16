08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
16 января 2026, 10:45

Россияне врывались в их дома: из оккупированной части Херсонщины спасли еще группу детей

16 января 2026, 10:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

С оккупации удалось вернуть еще группу детей. Они пережили страх и стресс

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, это две девочки и один мальчик. Девушки переживали страх всякий раз, когда российские военные врывались в их дом и проводили обыски. Однажды могла произойти трагедия: на блокпосте вооруженный оккупант положил в багажник их авто гранату. Таким образом, россияне охотились и демонстрировали пренебрежение к местным жителям.

"К счастью, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации Save Ukraine, дети со своими семьями уже находятся в безопасности и получают необходимую помощь", - пишет председатель ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

дети оккупация Херсон
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
