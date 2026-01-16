08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 09:43

ВР не поддержала отмену отсрочки для студентов 25+: что известно

16 января 2026, 09:43
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада накануне рассмотрела поправку к законопроекту №13574, которая предусматривала потерю отсрочки от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Для включения поправки в закон потребовалось 226 голосов, но "за" проголосовали только 137 депутатов, поэтому ее отклонили.

Представлявший поправку нардеп Федор Вениславский отметил, что она имела целью предотвратить злоупотребление правом на отсрочку, а конституционное право на образование оставалось бы незыблемым.

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ студентов 25+ было 30 тысяч, сейчас – 250 тысяч, и значительная часть из них якобы пользуется отсрочкой для уклонения от службы.

Таким образом, действующие правила по отсрочке для студентов остаются без изменений.

Напомним, первоначальный вариант законопроекта №13574 предусматривал 12-месячную отсрочку для молодежи 18-25 лет после года службы по контракту , а до второго чтения его дополнили, в том числе и предложением по студентам 25+.

Как известно, в Верховной Раде также зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект №13634-1, касающийся отсрочки от мобилизации для студентов , учеников и преподавателей. Согласно новым предложениям, отсрочку смогут получить только соискатели образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и в пределах установленного срока образовательной программы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война ВР поправки законопроект депутаты отсрочка мобилизация студенты
Обещал пойти на фронт: в Минобороны заявили, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК
15 января 2026, 11:55
Вместо документов – отвертка: в Одесской области мужчина напал на работников ТЦК
15 января 2026, 11:07
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
57% украинцев уверены: в случае "замораживания" войны Россия снова нападет – опрос
16 января 2026, 10:58
В Украине не осталось ни одной целой электростанции – Шмигаль
16 января 2026, 10:49
Россияне врывались в их дома: из оккупированной части Херсонщины спасли еще группу детей
16 января 2026, 10:45
На Житомирщине спасатели потушили пожар, возникший на месте вражеского прилета
16 января 2026, 10:27
Пять часов на морозе: в Одесской области женщина оставила двухлетнего ребенка на знакомого
16 января 2026, 10:13
"Такого разговора никогда не было": Тимошенко ответила на обвинения во взятке
16 января 2026, 09:57
Мораторий на взаимные обвинения как единственный путь к выживанию
16 января 2026, 09:34
Юлия Тимошенко в суде: ВАКС выбирает меру пресечения
16 января 2026, 09:20
На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 11 ранены
16 января 2026, 09:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Игорь Луценко
Все блоги »