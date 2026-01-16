ВР не поддержала отмену отсрочки для студентов 25+: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Верховная Рада накануне рассмотрела поправку к законопроекту №13574, которая предусматривала потерю отсрочки от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Для включения поправки в закон потребовалось 226 голосов, но "за" проголосовали только 137 депутатов, поэтому ее отклонили.

Представлявший поправку нардеп Федор Вениславский отметил, что она имела целью предотвратить злоупотребление правом на отсрочку, а конституционное право на образование оставалось бы незыблемым.

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ студентов 25+ было 30 тысяч, сейчас – 250 тысяч, и значительная часть из них якобы пользуется отсрочкой для уклонения от службы.

Таким образом, действующие правила по отсрочке для студентов остаются без изменений.

Напомним, первоначальный вариант законопроекта №13574 предусматривал 12-месячную отсрочку для молодежи 18-25 лет после года службы по контракту , а до второго чтения его дополнили, в том числе и предложением по студентам 25+.

Как известно, в Верховной Раде также зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект №13634-1, касающийся отсрочки от мобилизации для студентов , учеников и преподавателей. Согласно новым предложениям, отсрочку смогут получить только соискатели образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и в пределах установленного срока образовательной программы.