Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, на протяжении последних дней российско-оккупационные войска предпринимали попытки прорвать позиции пограничной бригады "Гарт", которая держит оборону на государственной границе Украины в Харьковской области.

Вражеская пехота противника при поддержке артиллерии и БпЛА пыталась захватить передовые позиции и продвинуться в глубь территории Украины.

Движение и накопление врага для атак вовремя обнаружила аэроразведка и по вражеской пехоте комплексно отрабатывали всеми средствами поражения.

В результате боя был уничтожен 21 захватчик, еще 11 ранены.

Напомним, украинские пограничники уничтожили вражеских штурмовиков в Харьковской области. Бой произошел на Южно-Слобожанском направлении.