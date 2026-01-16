В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком

08:19  16 января
Фото: Национальная полиция
В Луцке во время выезда на вызов по поводу домашнего насилия произошел вооруженный инцидент – мужчина открыл огонь по полицейскому, который прикрыл собой женщину с малолетним ребенком

Об этом сообщила полиция Волынской области, передает RegioNews.

Событие произошло 14 января на улице Наливайко.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее свекор ведет себя агрессивно и угрожает выселить ее из квартиры. В доме она находилась вместе с сыном и опасалась за их безопасность. На место немедленно прибыл наряд сектора противодействия домашнему насилию.

Во время профилактической беседы с мужем 1956 года рождения ситуация вроде бы стабилизировалась. Однако вскоре он вышел в другую комнату, повернулся с ружьем и нацелился в сторону невестки и внука.

Полицейские отреагировали мгновенно – один из них бросился к злоумышленнику и закрыл собой женщину с ребенком. В этот момент раздался выстрел. Дробь попала в бронежилет полицейского, что спасло ему жизнь.

Правоохранители оперативно задержали нападающего и вызвали следственно-оперативную группу.

Пока жизни и здоровью всех участников события ничего не угрожает. Полицейского осмотрели медики – он получил легкое телесное повреждение.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ружье изъято. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Ровенской области задержали злоумышленника, который угрожал гранатой своей семье. Мужчина отказывался отдать взрывоопасный предмет, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ. Взрывотехники изъяли гранату (учебно-тренировочную), тротиловую шашку "Т-200", артиллерийский прах и зажигательную трубку.

