16 января 2026, 09:20

Юлия Тимошенко в суде: ВАКС выбирает меру пресечения

16 января 2026, 09:20
Скриншот с видео
Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса избрания меры пресечения для народной депутатки Юлии Тимошенко, которая подозревается в коррупции

Об этом пишет "Громадське", передает RegioNews.

Как пишут СМИ, Тимошенко уже прибыла в суд для участия в заседании.

На суде присутствуют защитник Готин и прокурор Грищишин. В зал суда также приходят народные депутаты фракции "Батькивщина", в том числе Михаил Цымбалюк.

Сейчас объявили технический перерыв, чтобы адвокат ознакомился с делом.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде залога в 50 млн грн для главы фракции "Батькивщина".

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

