В 2025 г. рынок земли в Украине вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики. Эксперты отметили, что стоимость земли в зависимости от ситуации ситуацией растет

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Отмечается, что с января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысячи земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров, из которых:

юридическими лицами выкуплено 43 012 земельных участков общей площадью 128 212 га, средняя стоимость за 1 га составила 74 323 грн;

физическими лицами выкуплено 72597 земельных участков общей площадью 211962 га, средняя стоимость за 1 га - 47246 грн.

Высокие цены в западных и центральных областях. В прифронтовых регионах стоимость земельных участков существенно ниже. Самая дорогая земля в следующих областях:

Ивано-Франковская – до 165 615 грн/га;

Тернопольская – до 126 068 грн/га;

Львовская и Винницкая – более 80-100 тыс. грн/га.

Самые дешевые участки – в прифронтовых регионах: Херсонский, Николаевский, Запорожский – 35-38 тыс. грн/га.

Напомним, в Киеве в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры еще весной 2025 года составила 17,4 тысячи гривен в месяц. В то же время в некоторых районах цена будет больше. При этом, например, в Деснянском районе наименьшая средняя цена была около 9 тысяч гривен в месяц.