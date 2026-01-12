Куда летит гривна

Гривна, начав 2026 год на уровне 42.3, дошла до уровня в 43.1-43.2

Гривна, начав 2026 год на уровне 42.3, дошла до уровня в 43.1-43.2

Иллюстративное фото: "Экономическая правда"

2026 год начался не только морозом, новыми ударами россиян, приводящими к отключениям отопления и воды и истерическим Орешником. Но и новой паникой из-за падения гривны. Иногда создается впечатление, что это падение из небоскреба.

Но что по факту. Гривна, начав 2026 год на уровне 42.3, дошла до уровня в 43.1-43.2. Если зарыться в цифры, это будет движение на 2 процента. То есть реально ни о чем.

Но мы все равно слышим "исторический максимум" и "рекордное ослабление гривны". И действительно, гривна там чуть ли не стоила никогда. Но было бы странно, если бы гривня росла во время войны. Для гривны это, в общем-то, не характерно. Как и для любой валюты развивающейся страны. И, опять же, это смешное движение в процентах. Пара евро доллар на мировом валютном рынке такие движения делает регулярно.

Но почему мы увидели это движение? Точный ответ вам могли бы дать в Нацбанке. Но они принципиально молчат. Это политика НБУ – не комментировать движение курса. И это вполне естественно.

Но, опять же, почему? Первая и единственная логическая версия – мы должны упомянуть о сезонности. У курса гривны еще до полномасштабного вторжения были сезонные колебания. Гривна усиливалась весной, когда украинские аграрии в рамках посевной распаковывали свои сумки с долларами и тратили гривны. Слабела осенью, когда те же аграрии после сбора урожая наполняли те же сумки с долларами. Типично поведение валюты аграрной сверхдержавы, где люди любят кэш и не любят платить налоги. И ослабевала в первые недели года (начиная движение вниз, иногда уже в последнюю неделю года). И вот мы снова увидели это движение.

Что заставляет гривну это делать? Почему гривна слабеет на новогодние праздники? Все дело в бюджете. А именно – бюджет тратит деньги, что глупый в последние несколько недель года. Это и закрытие всех государственных программ и разного рода 13 зарплаты бюджетникам. Все вместе. Что приводит к попаданию в систему, в обращение, гораздо большему количеству гривны чем обычно. Вот и в декабре 2025 года бюджет потратил не 10 млрд долларов (как в среднем в прошлом году), а где-то 20 млрд долларов. То есть потратило государство на 10 млрд долларов больше. И эти деньги, в гривневом эквиваленте, в начале года начали давить на курс.

Да, курс сейчас не рыночный. Это ясно. Пока война курс рыночным быть не может априори. И он полностью находится под контролем Нацбанка. Но НБУ пытается учитывать реальность в валютных колебаниях. Плюс, в конце прошлого года регулятор пообещал давать курсу валют больше свободы, увеличивая амплитуду колебаний. Тем более инфляция продолжила снижаться. Последняя цифра – 8 процентов. И свою роль жесткая политика НБУ уже сыграла.

Итак. Это не орешник. И не Трамп. И не ощущение приближающегося апокалипсима. Это возврат к нормальности. Когда есть сезонность. И когда курс может гулять на несколько процентов, и это не означает ничего плохого.

В прошлом году курс начал на уровне 42.3. И кончил на уровне 42.3. Это, кстати, позволило людям, которые покупали государственные гривневые облигации (военные облигации), заработать за год 16 процентов. В долларах. Это супер высокая доходность. И мало что изменится в этом году. Более того, даже если мы в конце года увидим курс 43-44, это будет изменение курса всего на 5 процентов. Снова позволяя вам не мало зарабатывать, если вы остаетесь в гривне и приобретаете государственный долг.

Какой вывод? Ничего ужасного не происходит. Обычное сезонное давление. Который исчерпает себя за 1-2 недели. И не надо вспоминать здесь Арестовича. Иногда это неуместно.

А курс остается контролируемым. У Нацбанка в начале года рекордные резервы. А Украина, получившая в 2025 году рекордную внешнюю поддержку, имеет гарантированное финансовое обеспечение на 2026 год. Поэтому нет повода ждать техногенные финансовые катастрофы. Даже в эти холодные дни.

Так что гривна никуда не летит. Хотя, как и все мы, может, хотела бы сейчас улететь в теплые края.