16 января 2026, 10:13

Пять часов на морозе: в Одесской области женщина оставила двухлетнего ребенка на знакомого

16 января 2026, 10:13
В Белгород-Днестровском полиция составила протокол на 29-летнюю женщину, которая оставила маленького ребенка на знакомого и не вернулась вовремя. Пока мать ходила по делам, девочка замерзла и заболела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратился 26-летний местный житель. Он рассказал, что знакомая попросила присмотреть за двухлетней дочерью полчаса, однако ее не было уже более пяти часов. Все это время мужчина вместе с ребенком ждал на улице.

Прибывшие по вызову полицейские вызвали "скорую". Медики госпитализировали девочку с переохлаждением и симптомами ОРВИ.

Мать разыскали в тот же день. Она объяснила свое отсутствие, что ходила по делам. Раньше женщина в поле зрения правоохранителей не попадала.

Ювенальные полицейские провели с женщиной беседу и составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Материалы передали в суд, женщине грозит штраф до 1700 гривен.

О ситуации также сообщили службу по делам детей, чтобы взять семью на контроль.

Напомним, в Тернополе правоохранители изъяли четырех малолетних детей, которых мать оставила закрытыми в квартире без присмотра больше чем на сутки.

